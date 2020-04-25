Mamak'ın yeni yüzme havuzu 2021'de hizmete girecek - Son Dakika

Mamak Belediyesince inşaatına başlanacak yeni yüzme havuzu, 2021'de hizmete girecek.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ekin Mahallesi'nde yapımına başlanacak spor kompleksinde kadın ve erkek için iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. 5 bin 280 metrekarelik bir alana inşa edilecek spor kompleksinde, kütüphane, etkinlik alanları, 200 kişilik tribün, dükkanlar ve açık otopark da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukların daha güvenli ve temiz bir ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için ilçedeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Tesisimiz tamamlandığında yılın 12 ayı hizmet verecek. Uzman eğitimcilerin hizmet vereceği havuzlarımızda, yüzme sporunda yetenekli çocuklarımızı keşfederek ülkemizin başarılı sporcularını ilçemizden çıkartacağız." ifadelerini kullandı.