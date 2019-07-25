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Mamak IOS ve Android'de

1 saat önce

Mamak Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım daha atarak, vatandaşların e-belediye işlemlerini yapabileceği, çözüm merkezine istek ve talepte bulunabileceği, belediye haberlerine ulaşabileceği ve daha birçok hizmetin alınabileceği IOS ve Android uygulamalarını faaliyete geçirdi.

Mamak IOS ve Android'de, System.String[]
Mamak Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım daha atarak, vatandaşların e-belediye işlemlerini yapabileceği, çözüm merkezine istek ve talepte bulunabileceği, belediye haberlerine ulaşabileceği ve daha birçok hizmetin alınabileceği IOS ve Android uygulamalarını faaliyete geçirdi. Gerek belediyecilik hizmetlerinin sunumu, gerekse vatandaşın hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla bugüne kadar web sitesi, QR Kod uygulamaları ve SMS bilgi uygulamalarını hayata geçiren Mamak Belediyesi, dijital dünyadaki hizmet yelpazesini gün geçtikçe genişleterek, teknolojinin ulaştığı en son imkanlar ücretsiz olarak Mamaklılarla paylaşmaya devam ediyor.

İster fotoğraflı ister fotoğrafsız

Uygulamanın en dikkat çekici bölümü ise Mamak Çözüm Merkezi. Vatandaşlar istek ve taleplerini ister fotoğraflı isterse fotoğrafsız olarak Mamak Çözüm Merkezi'ne iletebilecek. Mahalle, cadde, sokak, adres ve kişisel bilgi gibi gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra, başvuru sürecindeki gelişmeler cep telefonuna gelen SMS ile takip edilebilinecek. Hizmeti takip etmek bir tıkla daha kolay hale gelecek.

"Belediyede artık bir tanıdığınız var"

Vatandaşların belediye hizmetlerinden 7/24 faydalanması için dijital platformlarda Mamak'ın yerini daha genişlettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sürekli erişilebilir bir belediye olmak adına kendi öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz IOS ve Android uygulamaları ile Mamaklılar bir tıkla hizmet alabilecek. Dijital dünya sayesinde vatandaşlarımızın evlerine cep telefonların aracılığı ile konuk olacağız ve onların taleplerine cevap vereceğiz. Herkesin belediyede artık bir tanıdığı olacak. Amacımız hızlı iletişim hızlı hizmet. Bu noktada artık çıtayı daha da yukarı taşıyoruz" dedi. - ANKARA
Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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