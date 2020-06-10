Mamak Kaymakamı Polat, Yozgat Valiliğine atandı - Son Dakika

Mamak Kaymakamı Polat, Yozgat Valiliğine atandı

Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmesiyle, Yozgat Valiliğine, Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat atandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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