Mamak lideri devirdi

Samsunspor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 94-75 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi 23. haftasında lider Samsunspor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ikinci yarı üstünlüğü eline aldığı karşılaşmadan 94-75 galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, aldığı galibiyetle ligde 4. sıraya yükseldi. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta kaptan Mustafa Baki Görür el parmağındaki sakatlıktan dolayı süre almazken, yeni transfer Predrag Samardjiski de maç günü geldiği için kadroda yer almadı. Yeşil-beyazlılarda Diante Watkins 24 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Umar Atın 17 sayı, Özgür Şahin 15 sayı, 5 ribaund, 6 asist, Engin Sefa Pamukçu 12 sayı, 5 ribaund ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.

Devreyi geride kapattılar

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada konuk ekip ilk beş dakikada öne geçmeyi başardı. Cevap vermekte gecikmeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, pota altında başarılı oyunu ile boyalı alanı da iyi kullanarak öne geçti. Çekişmeli ilk çeyrek 19-19 eşitlikle geçildi. İkinci çeyreğe arka arkaya sayılarıyla başlayan konuk ekip üstünlüğü tekrar eline aldı. Umar ve Özgür'ün üçlükleriyle yeşil-beyazlılar farkı eritmeye çalışsa da konuk ekip rakibine geçit vermedi. İkinci çeyreği 43-39 Samsunspor önde bitirdi.

Son iki çeyrekte fark attılar

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı skoru 47-46'ya getirerek konuk ekibi mola aldırmayı başardı. Çeyreğin son bölümünde iyi bir seri yakalayan Mamak temsilcisi, farkı açarak çeyreği 69-53 önde tamamladı. Son çeyreğe de 9-1'lik seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı 20'lere çıkardı (78-54). Bu dakikalarda maçta etkisiz kalan ve reaksiyon göstermekte zorlanan konuk ekip hücumlardan arka arkaya eli boş dönmeye devam etti. Kalan dakikalarda farklı üstünlüğü bırakmayan yeşil-beyazlı takım karşılaşmayı 94-75 kazandı. - ANKARA