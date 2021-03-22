Mamak lideri devirdi - Son Dakika

Mamak lideri devirdi

22.03.2021 10:26
Mamak lideri devirdi, System.String[]

Samsunspor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 94-75 galibiyetle ayrıldı.

Samsunspor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 94-75 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi 23. haftasında lider Samsunspor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ikinci yarı üstünlüğü eline aldığı karşılaşmadan 94-75 galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, aldığı galibiyetle ligde 4. sıraya yükseldi. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta kaptan Mustafa Baki Görür el parmağındaki sakatlıktan dolayı süre almazken, yeni transfer Predrag Samardjiski de maç günü geldiği için kadroda yer almadı. Yeşil-beyazlılarda Diante Watkins 24 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Umar Atın 17 sayı, Özgür Şahin 15 sayı, 5 ribaund, 6 asist, Engin Sefa Pamukçu 12 sayı, 5 ribaund ile skora en çok katkı veren oyuncular oldu.

Devreyi geride kapattılar

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada konuk ekip ilk beş dakikada öne geçmeyi başardı. Cevap vermekte gecikmeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, pota altında başarılı oyunu ile boyalı alanı da iyi kullanarak öne geçti. Çekişmeli ilk çeyrek 19-19 eşitlikle geçildi. İkinci çeyreğe arka arkaya sayılarıyla başlayan konuk ekip üstünlüğü tekrar eline aldı. Umar ve Özgür'ün üçlükleriyle yeşil-beyazlılar farkı eritmeye çalışsa da konuk ekip rakibine geçit vermedi. İkinci çeyreği 43-39 Samsunspor önde bitirdi.

Son iki çeyrekte fark attılar

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı skoru 47-46'ya getirerek konuk ekibi mola aldırmayı başardı. Çeyreğin son bölümünde iyi bir seri yakalayan Mamak temsilcisi, farkı açarak çeyreği 69-53 önde tamamladı. Son çeyreğe de 9-1'lik seri ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı 20'lere çıkardı (78-54). Bu dakikalarda maçta etkisiz kalan ve reaksiyon göstermekte zorlanan konuk ekip hücumlardan arka arkaya eli boş dönmeye devam etti. Kalan dakikalarda farklı üstünlüğü bırakmayan yeşil-beyazlı takım karşılaşmayı 94-75 kazandı. - ANKARA

Mamak lideri devirdi
Mamak lideri devirdi
Mamak lideri devirdi
Mamak lideri devirdi
Mamak lideri devirdi
Mamak lideri devirdi
Mamak lideri devirdi

Mamak Belediyesi, Samsunspor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamak lideri devirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Borsa güne yüzde 6,65 düşüşle başladı, işlemler geçici olarak durduruldu Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 yaşındaki genç üç gün sonra kurtarıldı Geri dönmeyince yakınları merak etti! Kadının ahırdaki sır ölümü polisi harekete geçirdi Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor HES kodu olmadan otobüse binen şahıs, kendisini uyaran yolcuyu bıçakladı Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu         
10:00
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre         
09:33
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor         
09:12
İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor         
08:03
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 10:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak lideri devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei