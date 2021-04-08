Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı - Son Dakika

Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı

08.04.2021 11:11
Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı, System.String[]

Mamak Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamayla kabul edildi.

Mamak Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan oylamayla kabul edildi. 2020 yılı faaliyet raporunun oylandığı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlık yaptı. 2020 faaliyet raporunun oylandığı madde de ise Başkan Köse, yasa gereği meclis başkanlığı görevini Meclis Başkan Vekili Şengül Kaya'ya bırakarak, AK Parti grubu sıralarına oturdu ardından 2020 yılı faaliyet raporu hakkında meclisi bilgilendirdi.

Hizmet aşkıyla dolu iki yıl

Başkan Köse, 2020 yılında açılışı yapılan, temeli atılan yatırımlara ve belediye hizmetlerine yer verdiği konuşmasında pandemiye rağmen hedeflerinin üzerine çıkmış, pandeminin arkasına sığınmamış bir Mamak Belediyesi faaliyet raporunu görmenin tarifsiz mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun belediye meclisi tarafından kabulüyle birlikte hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydeden Başkan Köse, projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktıklarının altını çizerek, yerel hizmetlerin yanı sıra ulusal ölçekte örnek gösterilebilecek projelere imza attıklarını söyledi. Ankara'ya değer katan bir belediye olarak 2021 yılının da açılışlarla dolu bir yıl olacağını sözlerine ekleyen Köse, mali disiplini sağladıktan sonra Mamak'a kalıcı eserler yaptıklarını kaydetti. Köse, "İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğuna ilişkin inancımızı ortaya koyan işler yaptık. İlçemizi spordan sanata, bilimden sosyal hayata, mimariden alt yapıya kadar çok sayıda yatırımla buluşturduk. Okullara, eğitime, çocuklara, gençlere yatırım yaptık. Marka projelerle belediyeciliğe yeni bir soluk getirdik. Aile merkezleri, gençlik ve kültür merkezlerimiz, kütüphanelerimiz, millet kıraathanelerimiz, insan odaklı soysal projelerimiz, parklar, kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarımız, spor ve sosyal tesislerimizle toplumun her kesiminden ve her yaştan vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Tasarruf ve iş birliği ile başardık

Yapılan yatırımları, kaynakları en doğru şekilde kullanarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Köse, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ilçe halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını belirtti. Köse, "İlçemiz hızla gelişen, güzelleşen bir ilçe oluyor. Bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla çalışmalarımızı devam ettirerek Mamak'ımızı cazibe merkezi haline getireceğiz. İnşallah 2021 yılı yatırımlarımızın, ilçemizdeki değişimin daha bariz bir şekilde görüldüğü bir yıl olacak" şeklinde konuştu.

Covid-19 ile mücadelede etkin rol aldık

Pandemi sürecinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2019 ve 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Köse, 2021 yılına yaptıkları eserler ve yapacakları projelerle girdiklerini aktardı. Başkan Köse, "Tüm cadde sokakların dezenfektelerini yaptık. Sosyal tesisler, belediye vezneleri, aile sağlığı merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, taksi durakları, parklar, camiler, karakollar gibi toplu yaşam alanlarının hepsini düzenli olarak dezenfekte ettik. Mobil dezenfekte ekibi hijyen konusunda özenli çalışmalar yaptı. 36 bin 963 esnaf, 169 bin 203 araç, 28 bin 372 bina, 556 park, 370 okul, 64 muhtarlık, 93 durak 9 ay boyunca her hafta bir kez dezenfekte edildi ve hiç aksatılmadı. Restoran, lokantalar, kahvehane, kuaför, berber gibi dükkanımızın tamamı haftalık dezenfekte ediliyor. Diğer taraftan maske, dezenfektan üretimi ve dağıtımını yaptık. İbadethanelerin temizliğinin pandemi şartlarına göre ayarlanması da önemli çalışmalarımız arasındaydı. Covid - 19'la mücadele kapsamında etkin rolümüzü aldık ve 7/24 çalıştık. Kısıtlama günlerini fırsata çevirerek, yatırımlarımıza devam ettik. Salgınla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için 24 saat süreyle Mamak halkımızın hizmetine koşmaya çalıştık. Duamız tüm insanlığın bir an önce bu salgından kurtulup normal hayat dönmesidir" dedi.

İz bırakıyoruz

Başarılı belediyeciliğin kalıcı eserler bırakmakla mümkün olabileceğine vurgu yapan Köse, "Mamak bugün 30 yılıyla mukayese edilemeyecek kadar ileri bir boyuta taşındı. Hayal bile edilemeyenleri bugün gerçekleştirdik. Onun üzerine de yeni hayaller kuruyoruz. Mamak için aldığımız her kararda, attığımız her adımda ve altına imzamızı koyduğumuz her yatırımda, 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' sözü rehberimiz oldu. Sözle değil, eserlerimizle anılmayı tercih ettik. İşimizi aşkla sanatla yapıyoruz. 2 yıldır yaptığımız tüm yatırımları, işimize duyduğumuz aşkla, estetik dokunuşlarla ve yenilikçi fikirlerle bir sanata dönüştürüyoruz. 2019 ve 2020 yılı her şeye rağmen verimli bir yıldı. Önemli eserlere imza attık. 2021'de daha çok çalışacağız. Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Her yıl bir önceki yıldan daha güzel bir Mamak oluşturmak için çok çalışıyoruz. Daha güçlü, daha üretken, daha çalışkan bir belediye oluşturarak, insanların daha mutlu, daha huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak, daha tercih edilir bir kent oluşturmak için işimizin başındayız. Mamak'ın güzel yarınları için emek veren bir aileyiz. Bugünümüzü planlarken, bir yandan da gelecekte insanların henüz hayal bile etmedikleri bir Mamak tasarlamak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de Mamaklı hemşehrilerimizin hayır duasından başka bir beklentimiz yok. Mamak' a iz bırakabiliyorsak, mutlu oluyoruz. Dünyası Mamak olan güzel insanlarımızın, dünyasını güzelleştirmek için çalışıyoruz" dedi. Faaliyet Raporu ile ilgili tüm soruları tek tek cevaplayarak meclis üyelerini bilgilendiren Köse, Faaliyet Raporu'nun hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Meclis, Mamak Belediyesi'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nu oy çokluğuyla kabul etti. - ANKARA

Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı
Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı
Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı
Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak Meclisi'nde Faaliyet Raporu onaylandı - Son Dakika


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