Mamak parklarında dezenfektan harekatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak parklarında dezenfektan harekatı - Son Dakika

Mamak parklarında dezenfektan harekatı

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk Korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Mamak parklarında dezenfektan harekatı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk Korona virüsü vakasını açıklamasının ardından yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Mamak Belediyesi de bu kapsamda korona virüse karşı önlemleri arttırdı. Her hafta Cumartesi günü 250 kişilik temizlik, bakım, onarım ekibiyle bir mahalleyi köşe bucak temizleyen Mamak Belediyesi bu kez, 10 park'ta hem bahar temizliği hem de virüs temizliği gerçekleştirdi. Camiler, parklar, duraklar, karakollar, askeriye, sosyal tesisler, cemevleri, nikah salonları, kurslar, alışveriş merkezleri, kamu kuruluşları ve okullarda virüse karşı dezenfektan çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizim rutin olarak ilaçlama çalışmalarımız yapılıyordu; ancak son gelişmeler önlemlerimizi arttırmamızı gerektirdi. Bunun yanında günlük nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerde halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz" dedi.


250 kişilik temizlik ordusu koronaya göz açtırmıyor


Sabahın ilk ışıklarıyla Yunus Emre Koşu Yolu'ndan başlanan park ve virüs temizliği kapsamında Mamak'taki parklar temizlendi, oyun grupları, fitness aletleri ve yıpranan zemin bakım ve onarımdan geçti. Bununla birlikte aynı zamanda parklar ilaçlama ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında baştan sona ilaçlandı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı         
09:08
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek         
21:19
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın         
20:04
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı         
19:14
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi         
19:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:33:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak parklarında dezenfektan harekatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]