Mamak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Mamak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Mamak pedal çeviriyor

ANKARA - Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" temasıyla, Mamak'ta "Mamak Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenledi. Bisiklet etkinliği, Mamak 15 Temmuz Anıtı'ndan başlayıp, Üreğil Millet Bahçesi'nde son buldu.

Mamak Belediyesi, her yıl 6-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Mamak'ta "Mamak Pedal Çeviriyor" etkinliği ile kutladı. Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yahya Ocaklı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Kazan ve Kayhan Özüm ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüm tedbirler alınarak bisikletleriyle birlikte Mamak 15 Temmuz Anıtı önünde toplanan grup, polis eşliğinde Üreğil Millet Bahçesi'ndeki organizasyon alanına kadar pedal çevirdi. Burada bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, günün büyük bölümünün masa başında hareketsiz geçirildiğini bununda çeşitli sağlık problemlerine yol açtığını belirterek, "Yaptığımız etkinlikle beraber bisikletle bir seyahat gerçekleştirdik. Bununla beraber bir farkındalık oluşsun, bir bilinç oluşsun istiyoruz. Ülkemizde de bu çerçevede zaman zaman etkinliklerle özel çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında her dönem yeni bir tema ile bu etkinliğin düzenlendiğini bildiren Köse, bu yılki temanın "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" olarak belirlendiğini kaydetti.

Pandemi sürecinin sürdüğünü anımsatan Köse, "Hep beraber maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek bu zorlu dönemi de aşacağız. Biz, etkinliğimiz esnasında hem başlangıçta hem etkinlik esnasında hem de şu anda pandemi kurallarına dikkat ediyoruz. Yoğunlukların getirdiği salgının yayılma riski oluyor ister istemez. Biz yoğunluk oluşturmadan, bir taraftan hayatın devam etmesi çerçevesinde etkinliklerimizi kontrollü bir şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.

Mamak'ta toplam 58 tane yürüyüş ve bisiklet yolları olduğunu hatırlatan Köse, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Etkinlik sonunda ayrıca, sosyal medya üzerinden düzenlenen bir yarışma kapsamında bisiklet kazanan 5 kişiye hediyeleri verildi.