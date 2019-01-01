Son Dakika Haberleri: Mamak Play-off'lara Kaldı

Mamak Play-off'lara Kaldı

1 saat önce

Basketbolun birçok kategorisinde ter döken Mamak Belediyesi U16 Basketbol Takımı, bulunduğu grubu namağlup tamamladı.

Mamak Play-off'lara Kaldı, System.String[]
Basketbolun birçok kategorisinde ter döken Mamak Belediyesi U16 Basketbol Takımı, bulunduğu grubu namağlup tamamladı. Son 32 takım arasına kalmaya hak kazanan yeşil-beyazlılar, Mamak'ı play-off'larda temsil edecek.

Basketbolun her kategorisinde başarılı sonuçlarla Mamak'ın adını Başkent'te duyurduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Elde edilen başarılar, alt yapı konusunda ne kadar doğru çalışmalar yaptığımızın göstergesi oluyor. Kısa sürede kazandığımız şampiyonluklar miniklerimizin de her geçen gün motivasyonunu ve azmini daha da artırıyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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