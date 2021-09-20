Mamak çeyrek finali garantiledi - Son Dakika

Bu yıl 10. 'su düzenlenen Federasyon Kupası Turnuvası'na ev sahipliği yapan Mamak Belediyesi grubunda çıktığı iki maçı da kazanarak çeyrek finali garantiledi.

B grubunda mücadele eden Yeşil-Beyazlılar ilk maçında 77-69 Akhisar Belediyesi Basketbol Takımı, ikinci maçında ise 79-51 gibi farklı skorla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı mağlup ederek grupta önemli bir avantaj elde etti. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, grubun son maçını ise bugün Saat: 20. 15 Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda TED Ankara Kolejliler ile yapacak. Yeşil-Beyazlılar bu maçtan da galip ayrılırsa hem grubu namağlup tamamlayacak hem de çeyrek final eşleşmelerinde önemli bir avantaj yakalayacak.

İpi göğüsleyen takım olacağız Turnuvaya ev sahipliğinin de verdiği bir motivasyonla iyi bir başlangıç yakaladıklarını ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen, "Çıktığımız iki maçı kazanarak adımızı çeyrek finale yazdırdığımız için çok mutluyuz. Takımımız parkede başarılı bir performans ortaya koyuyor. Gruptaki son maçımızı da kazanarak çapraz eşleşmelerde önemli bir avantaj sağlamak istiyoruz. İnanıyorum bu başarı grafiği ile ipi göğüsleyen takım olacağız" dedi.