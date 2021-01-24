Mamak sokaklarında Roman ezgileri yankılandı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için açık havada canlı müzik etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye sanata ve sanatçıya desteği salgın döneminde de devam ettiriyor.

Hafta sonunu daha eğlenceli hale getirerek vatandaşlara keyifli dakikalar geçirmeleri için müziği sokağa taşıyan Mamak Belediyesinin bu haftaki konukları Roman sanatçılar oldu.

Enstrümanlarıyla şarkılar çalıp söyleyen müzisyenler, vatandaşların beğenisini topladı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunları kaydetti:

"Müzisyenler pandemi nedeniyle eğlence mekanları başta olmak üzere mesleklerini icra edebilecekleri iş yerlerinin kapalı durumda olmasından dolayı zor günler geçiriyor. Bu zor zamanlarda hem sanatçılarımıza destek oluyoruz hem de vatandaşlarımızı gerek dijital ortamda gerekse sokaklarda sanatla buluşturuyoruz. Ümit ediyorum ki hükümetimizin yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde bu virüsten kurtulacağız ve sanatsal etkinlikleri hep birlikte izleyip dinleyeceğiz."