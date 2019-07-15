Son Dakika Haberleri: Mamak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Mamak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

5 saat önce

MAMAK Belediyesi koordinesinde 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle şehitler anıldı.

Mamak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı, System.String[]
MAMAK Belediyesi koordinesinde 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle şehitler anıldı.
Mamak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak terörle mücadele sırasında şehit olan askerler, Cebeci Askeri Şehitliği'nde dualarla andı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan anma töreninde Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretinin ardından etkinlik, Yeni Mamak Merkez Camii'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Tüm Şehitleri Anma mevlit programıyla devam etti.
'ŞEHİTLERİMİZİN ANISINI MAMAK'TA YAŞATIYORUZ'
Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yaşatıldığı Mamak'ta, anma programları Yeni Mamak Merkez Camii'nin önünden, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na kadar yapılan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz programları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde devam etti. Salondaki kalabalığa seslenen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugün bu vatan uğruna canını veren şehitlerimiz sayesinde, güven ve huzur içinde yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi millet tarafından, eşi benzeri olmayan bir destan yazıldı. Halkımızın cesaretini simgeleyen 15 Temmuz Şehitleri Anıtımız gelecek neslimize önemli mesajlar veriyor. Şehitlerimizin anısını Mamak'ta yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mamak'taki 15 Temmuz etkinlikleri, 'Diriliş Destanı' oyununun sahnelenmesiyle son buldu. Oyun sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.


- Ankara
Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:01 Kaynak: DHA
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