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Mamak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ağaç dikildi - Son Dakika

Mamak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ağaç dikildi

17.07.2021 12:06
Mamak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ağaç dikildi, System.String[]

Mamak Belediyesince 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısını yaşatmak için 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na 251 yetişkin ağaç dikildi.

Mamak Belediyesince 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların anısını yaşatmak için 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na 251 yetişkin ağaç dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Gökçeyurt Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda program düzenlendi.

Hatıra ormanına, darbe girişimi gecesinde şehit olan 251 vatandaşın anısına 251 yetişkin ağaç dikildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anarak, "1915'te ecdadımız nasıl 'Çanakkale geçilmez' dediyse, 15 Temmuz destanının yazıldığı o karanlık gecenin sabahında da milletimiz, birlik ve beraberliği, cesareti, azim ve kararlılığıyla, hain darbe girişimine karşı duruşuyla 'Milli irade geçilmez, Türkiye geçilmez' mesajını bir kez daha net bir şekilde vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Milli birlik ve beraberlik bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Köse, "251 şehidimizin adına 251 ağaç dikerek 15 Temmuz bilincini hem bu dönemde yerleştirmek hem de gelecek kuşaklarımıza aktarmak gayreti içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Avcı, belediye meclisi üyeleri, belediye personeli ile muhtarlar da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mamak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ağaç dikildi - Son Dakika


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