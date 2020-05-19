Mamak Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan renkli otobüs mahalleleri dolaştı.

Hoparlöründen gençlik şarkıları çalınan otobüs, sokakları gezdi, evlerinde kalan vatandaşlar da eğlenceye eşlik etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, evlerindeki gençlerin bayramı buruk geçirmemeleri için sokaklarda coşku yaşatmak istediklerini kaydetti.

Köse, gençlere yönelik mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu sorumluluğa sahip çıkacağınıza, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimi karşısında Türk gençleri olarak tüm dünyaya gösterdiğiniz direniş ve destan yazma ruhu, bunun en açık kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu ile gelecek Türk gençlerinin olacaktır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."