Mamak'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Mamak'ta 23 Nisan coşkusu

7 saat önce

Mamak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen törende gökyüzüne Türk bayrağının renginde balonlar bırakıldı.

Mamak'ta 23 Nisan coşkusu, System.String[]

Mamak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen törende gökyüzüne Türk bayrağının renginde balonlar bırakıldı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sibel İsmet Çatık Ortaokulu'ndaki törene, Kaymakam Ziya Polat ve Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.

Sosyal mesafenin gözetildiği ve çocukların katılmadığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Köse, daha sonra 23 Nisan doğumlu Ömer Taşar'ın 7. yaş gününü kapıdan kutladı. Pastasındaki mumları üfleyen Ömer de hediyeler için teşekkür etti.

TBMM ile aynı yaşta olan Arap Ali Ede'yi de ziyaret eden Polat ve Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla birlikte gönderdiği kolonya ve maskeyi Ede'ye takdim etti.

Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Köse, geçen yıl Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Alp Ata ile Güneydoğu Gazisi Mevlüt Kesekler'in oğlu Doğu'yu da ziyaret edip bayramını kutladı.

Kaymakam Polat, çocuklarla bir araya geldiği için sevinçli olduğunu aktararak, "Çocuklarımızın evlerinde bayram hediyelerini vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık. Geleceğimizin teminatı olan, bugünün çocukları yarının büyükleri yavrularımızı bir nebze de olsa güldürmek bizi de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Köse de, salgın nedeniyle dışarıda planladıkları kutlamaları bu yıl ertelediklerini, bu anlamlı günde doğan çocuklara ve büyüklere sürpriz yaparak çifte mutluluk yaşatmak istediklerini belirtti.

Onların mutluluğu için görev başında olduklarını ifade eden Köse, "Tüm evlatlarımıza ve büyüklerimize uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Millet iradesinin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. açılış yıl dönümünü de ilk günkü heyecan ve şuurla idrak ediyoruz. Meclisi olağanüstü zor şartlar altında açan ve bu özel günü çocuklarımıza armağan eden ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden bütün şehit ve gazilerimizi de bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

23 Nisan, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:04 Kaynak: AA

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