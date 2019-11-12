Son Dakika Haberleri: Mamak'ta 4 bin fidan toprakla buluştu
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Mamak'ta 4 bin fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde 81 ilde 2023 noktada eş zamanlı gerçekleştirdiği, "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında, Fahri Korutürk ve Lalahan mahallelerinde 4 bin fidan toprakla buluştu.

Mamak'ta 4 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde 81 ilde 2023 noktada eş zamanlı gerçekleştirdiği, "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında, Fahri Korutürk ve Lalahan mahallelerinde 4 bin fidan toprakla buluştu.


Mamak ilçesinin Lalahan Mahallesi'nde gerçekleşen fidan dikim seferberliği kampanyasına Mamak Belediyesi Başkan Vekili Molla Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Düğmeci, Mahmut Emirdoğan, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.


"Çocuklarımıza çok değerli bir miras bırakıyoruz"


Ülkemizde orman ve ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak amacı ile 7'den 77'ye kadar herkesin "Geleceğe nefes ol" parolasıyla bir araya geldiğini ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, "Daha yeşil bir Mamak için seferberliğe katılarak çocuklarımıza, torunlarımıza çok değerli bir miras bırakıyoruz. İlçemizi yeşilin her tonuyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Türkiye, Lalahan, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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