Mamak Belediyesi, 4 mahallede portatif yüzme havuzu kuracak - Son Dakika

Mamak Belediyesi, ilçede 4 portatif yüzme havuzu kurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havuzların kurulumuna Altınevler, Kartaltepe, Durali Alıç ve Kıbrısköy mahallelerinde önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projeyle havuz keyfini mahallelere taşımak istediklerini belirtti.

Tatile gitme, denize gitmeye imkanı bulamayan çocuklar için kurulacak havuzlarda ücretsiz yüzme eğitimi de verileceği bildiren Köse, "Havuzumuzun hijyenik durumları personellerimizce sürekli kontrol edilecek ve sağlıklı ortamlarda eğitim süreci devam edecek. Velilerimiz havuz tamamlandığında gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler." ifadelerini kullandı.