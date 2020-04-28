Mamak'ta 428 konutun anahtarları teslim edildi - Son Dakika

Mamak'ta Diriliş Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi 2. Etap'ta inşa edilen 428 konutun anahtarları teslim edildi.



Mamak Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde Diriliş Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi 2. Etap kapsamında inşa edilen 428 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında teslim töreni gerçekleştirilmezken, evlerine kavuşan Cemile ve Necmettin Koç çifti anahtarlarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin elinden aldı. Proje tamamlandığında konutların yanı sıra, sosyal tesis alanlarıyla da mahalleyi Mamak'ın en modern mahallelerinden biri yapacağının altını çizen Başkan Köse, "Dünyada en büyük umut ev sahibi olmak ve güzel bir çevrede yaşamaktır. Bundan dolayı insanımıza yakışan sağlıklı alanlar, yapılar ve çevre oluşturmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle bir tören gerçekleştiremedik. Ben konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını, içerisinde kardeşlerimizin güzel günler görmelerini, hep mutluluk içerisinde yaşamalarını ve her anlarının bayram sevinci içerisinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.



TOKİ ile birlikte 437 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanan proje kapsamında 1'inci etapta 728 konut, 3'üncü etapta bin 219 konut, 4'üncü etapta 447 konut ve 2. Etap kapsamında anahtar teslimi gerçekleştirilen 428 konutla birlikte bin 312 konut teslim edildi. 5. etabın ihalesi de gerçekleşti. - ANKARA