Mamak'ta 428 konutun anahtarları teslim edildi - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında teslim töreni gerçekleştirilmezken, evlerine kavuşan bazı vatandaşlara anahtarlarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse verdi.

Projenin tamamlandığında konutların yanı sıra, sosyal tesis alanlarıyla da mahalleyi Mamak'ın en modern mahallelerinden biri yapacağının altını çizen Başkan Köse, yaptığı açıklamada. "Dünyada en büyük umut ev sahibi olmak ve güzel bir çevrede yaşamaktır." dedi.

Bundan dolayı vatandaşlara yakışan sağlıklı alanlar, yapılar ve çevre oluşturmak için tüm ekipleriyle birlikte çalıştıklarını ifade eden Köse, "Koronavirüs salgını nedeniyle bir tören gerçekleştiremedik. Konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını, içerisinde kardeşlerimizin güzel günler görmelerini, hep mutluluk içerisinde yaşamalarını ve her anlarının bayram sevinci içerisinde geçmesini temenni ediyorum."

TOKİ ile birlikte 437 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanan proje kapsamında, 1'inci etapta 728 konut, 3'üncü etapta bin 219 konut ve 4'üncü etapta 447 konut ve 2. etap kapsamında anahtar teslimi gerçekleştirilen 428 konutla birlikte bin 312 konut teslim edildi.