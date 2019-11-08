Son Dakika Haberleri: Mamak'ta 60 genç askere uğurladı
Son Dakika Güncel Mamak'ta 60 genç askere uğurladı

Mamak'ta 60 genç askere uğurladı

6 saat önce

Mamak, Kutludüğün Mahallesi'nde vatani görevini yapacak 60 genç dualarla askere uğurlandı.

Mamak'ta 60 genç askere uğurladı, System.String[]

Mamak, Kutludüğün Mahallesi'nde vatani görevini yapacak 60 genç dualarla askere uğurlandı.


Düzenlenen asker uğurlama programında Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci gençleri yalnız bırakmadı. Askere gidecek gençlere Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Düğmeci, "Kardeşlerimizin güle güle gidip güle güle gelmelerini temenni ediyor, şimdiden hayırlı teskereler diliyorum" dedi.


Peygamber ocağına uğurluyoruz


Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Düğmeci, "Gençlerimizi, Peygamber ocağına uğurluyoruz. Rabbim evlatlarımızın sağ salim vazifelerini tamamlayıp dönmelerini nasip etsin" diye konuştu. Okunan duanın ardından program sona erdi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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