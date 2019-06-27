Son Dakika Haberleri: Mamak'ta altyapı atağı sürüyor
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Mamak'ta altyapı atağı sürüyor

40 dakika önce

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte asfalt sezonunu açan Mamak Belediyesi, ilçenin birçok yerinde asfaltlama, tretuvar, yol açımı, kaldırım onarım ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

Mamak'ta altyapı atağı sürüyor, System.String[]
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte asfalt sezonunu açan Mamak Belediyesi, ilçenin birçok yerinde asfaltlama, tretuvar, yol açımı, kaldırım onarım ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara daha kalite ve konforlu ulaşım için yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, sokakların eksikliklerini gideriyor. İlçe genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için çalışmaların planlı programlı bir şekilde ilerlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İnsanlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eksiklikleri gideriyoruz. Mamakımızı daha modern ve yaşanabilir bir yer hale gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bir bölgenin gelişme sürecinde alt ve üst yapı çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Köse, "İlçemizde hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Ekiplerimiz, bu manada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Murat Köse, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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