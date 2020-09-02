Mamak'ta araçlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Mamak Belediyesinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği dezenfekte istasyonları, minibüs, taksi, toplu taşıma araçları ve özel araçların dezenfekte işlemlerini yapmaya devam ediyor.

Mamak eski pazar yerinde kurulan dezenfekte istasyonu ile dolmuş, taksi, otobüs ve özel araçların içi ve bagajları, dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da vatandaşları bilgilendiriyor. Kontrollü sosyal yaşam kuralları çerçevesinde uyulması gerekenleri de hatırlatan ekipler, şoför esnafı ve vatandaşların otobüs, dolmuş, taksilerde maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini de hatırlatıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan biri de mobil istasyonumuz. Dolaşımda olan araçları dezenfekte ederek riski azaltıyoruz. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildiğinden beri yaklaşık 500 bin aracı dezenfekte ettik. Bir kez daha ticari taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. İçiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Normal hayata geçişin sağlıklı bir şekilde olması kurallara uymaktan geçiyor. Hem şoför esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum." dedi.