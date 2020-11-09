Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor - Son Dakika

Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor

09.11.2020 11:23
Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor, System.String[]

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Mamak'ın çehresini değiştirip marka bir ilçe haline getiren Mamak Belediyesi; daha modern bir Mamak için ilçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla Mamak'ın çehresini değiştirip marka bir ilçe haline getiren Mamak Belediyesi; daha modern bir Mamak için ilçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fiziki üst ve altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Mamak Belediyesi, ocak ayından bu yana 72 milyon 832 bin 540 kilogram asfalt serimi gerçekleştirdi. Alt yapı çalışmalarına hız veren belediye; Fahrikorutürk, Bostancık, General Zeki Doğan ve Kıbrısköy mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Mamak'ın her köşesini çok iyi tanıdıklarının ve her noktanın ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olduklarının altını çizen Başkan Murat Köse, aciliyet sırasına göre en önceliklisinden başlayarak her noktaya hizmet götürdüklerini kaydetti. Köse, "Her hafta bir mahallemizde çalışmamızı sürdürmekteyiz. Hiç bir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Mamak'ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz. Mamaklılara daha iyi hizmet sunmayı ilke haline getirdik. Sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarımız devam edecek ve Mamak'ta kış iyice başlayana kadar bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor
Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor
Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor
Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor

Mamak Belediyesi, Mamak, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:33:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak'ta asfalt çalışması hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei