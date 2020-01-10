Mamak'ta bir yılda 37 bin 919 çağrı cevaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak'ta bir yılda 37 bin 919 çağrı cevaplandı - Son Dakika

Mamak'ta bir yılda 37 bin 919 çağrı cevaplandı

6 saat önce

Mamak Belediyesi Mamak Çözüm Merkezi hattı 2019 yılı içerisinde 37 bin 919 çağrı aldı.

Mamak'ta bir yılda 37 bin 919 çağrı cevaplandı, System.String[]

Mamak Belediyesi Mamak Çözüm Merkezi hattı 2019 yılı içerisinde 37 bin 919 çağrı aldı. Vatandaşların sorularına yanıt veren çözüm merkezi, gelen çağrılardan 37 bin 761' ini cevapladı.


Mamaklı vatandaşlar, Mamak Çözüm Merkezinde çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat çağrı merkezini arayarak bilgi alabiliyor.


Belediye olarak Mamaklılara daha çabuk ulaşmak için teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her an ulaşabilinecek ve hizmet alınabilinecek bir belediyecilik anlayışı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda da belediye olarak teknoloji yakından takip ediyor ve uygulamalar geliştirerek daha kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı


Mamak Çözüm Merkezi (444 0 149) ve www.mamak.bel.tr adresine gelen çağrı ve istekler hava şartlarına göre değişirken, 7-24 çalışan merkezi vatandaşlar hava şartlarının ağırlaştığı zamanlarda daha çok arıyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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