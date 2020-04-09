Mamak'ta cadde ve sokaklar dumanlar kaplandı - Son Dakika

Mamak'ta cadde ve sokaklar dumanlar kaplandı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde dezenfekte işlemleri sırasında cadde sokakları dumanlar kapladı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde dezenfekte işlemleri sırasında cadde sokakları dumanlar kapladı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye çalışanları bir çok mahalleyi dezenfekte etti. Dezenfekte esnasında Mamak Belediyesi görevlileri ortaya renkli görüntüler çıkarırken cadde ve sokakları dumanlar kapladı. Mahalle sakinlerinin memnun kaldığı dezenfekte işlemleri gün boyu devam etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:50 Kaynak: İHA
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