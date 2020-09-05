Mamak'ta çöp konteynerlerinin doluluk oranı ve temizlik takibi online yapılacak - Son Dakika

Mamak Belediyesince hayata geçirilen Akıllı Atık Toplama Sistemi ile ilçedeki çöp konteynerlerin doluluk oranı ve temizlik takibi "online" yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu ay uygulanmaya ile çöp konteynerleri ve çöp toplama sistemi yakın takibe alınmış olacak.

Sistemde boş konteynerler yeşil ışık uyarısı verecek, dolu konteynerlerde ise kırmızı ışık yanacak. Konteynerlerin doluluk takibi ile yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak.

Vatandaşın da kullanımına açık olacak sistemde Mamaklılar, kendi mahallelerinde çöpün saat kaçta ve hangi çöp kamyonu tarafından alındığı görebilecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu çalışmayı Akıllı Şehir Projeleri kapsamında hayata geçirdiklerini, teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşın temizlik ve çöp konusundaki taleplerine hızlı çözüm sağlayacaklarını belirtti.

Vatandaşın bu hizmeti internet üzerinden takip edebileceğini, kendilerinin de çöp miktarını konteynere gitmeden tespit edebileceğini kaydeden Köse, "Sistem sayesinde hem verimlilik hem de tasarruf sağlayacağız." ifadesini kullandı.