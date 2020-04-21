Mamak'ta çöp konteynırları dezenfekte edildi - Son Dakika

Mamak'ta çöp konteynırları dezenfekte edildi

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 64 mahalledeki 9 bin 500 çöp konteynırının dezenfekte edildiğini bildirdi.

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 64 mahalledeki 9 bin 500 çöp konteynırının dezenfekte edildiğini bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 3 yıkama ve dezenfekte aracıyla konteynırların temizlendiği belirtildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, havaların ısınmasıyla oluşacak kötü kokuların önüne geçmek ve vatandaşları rahat ettirmek için çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor ve ayrıca kullandığımız parfümlerle konteynerlere güzel bir koku bırakıyoruz. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri aldı."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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