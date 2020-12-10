Mamak'ta çöp taksi hizmete girdi - Son Dakika

Mamak Belediyesi, ilçedeki temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için "çöp taksi" uygulaması başlattı.

Buna göre, 500 kilogram çöp alma kapasitesine sahip çöp taksiler, hem daha hızlı hizmet verecek hem de dar sokaklarda çöplerin birikmeden alınabilmesini sağlayacak.

Belediye Başkanı Murat Köse, ilçenin temizliği konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ve yeni çözümler ürettiklerini belirtti.

Küçük hacimli atıkların ara mahallelerden toplanması için "Çöp Taksi" uygulaması başlattıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Bazı sokaklara çöp arabaları giremiyor. ya da bir nedenden dolayı o sokağın veya caddenin çöp konteyneri erken doluyor. Mini damperli çöp taksiler büyük çöp araçlarının giremediği bölgelerde hizmet verecek. Temizlik bir şehrin kimliği, bir şehrin hayat kalitesinin göstergesidir. Biz de Mamak Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimize büyük önem veriyoruz. Hizmet araçları filomuza yeni eklediğimiz çöp taksi ile acil temizlik hizmetlerimizi hızlı, pratik ve daha tasarruflu bir şekilde yerine getireceğiz."