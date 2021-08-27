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Mamak'ta el emeği göz nuru eserler ziyaretçileri mest etti - Son Dakika

Mamak'ta el emeği göz nuru eserler ziyaretçileri mest etti

27.08.2021 12:06
Mamak'ta el emeği göz nuru eserler ziyaretçileri mest etti, System.String[]

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde yıl sonu sergi heyecanı devam ediyor.

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde yıl sonu sergi heyecanı devam ediyor. Bu kez yıl sonu sergisi için kapılarını açan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi oldu.

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde yıl sonu sergi heyecanı devam ediyor. Bu kez yıl sonu sergisi için kapılarını açan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi oldu. 450 eserden oluşan yıl sonu sergisine, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şengül Kaya, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nail Bölükbaş, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşaret dilinden nakış mefruşata, iğne oyasından takı tasarımına kadar, Mamaklı kadınların yeteneklerini ortaya koyduğu yüzlerce ürün ziyaretçilerden tam not aldı.

Yüzlerce eser görücüye çıktı

Bağlamadan diksiyona, cilt bakımından halk oyunlarına kadar 14 branşı bünyesinde bulunduran Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi kursiyerlerinin hünerlerini görücüye çıkardı. Her biri sabırla ilmek ilmek işlenen, işçiği ve estetiğiyle hayranlık uyandıran birbirinden seçkin yüzlerce ürün göz kamaştırdı. Açılış kurdelesini kesen Düğmeci "Aile merkezlerine gelen kadınlar özgüven kazanıyor, kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşıyorlar. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide yer alan ürünler aile merkezlerimizde verilen kursların kalitesini ortaya çıkarıyor. Buraları hiç boş bırakmayalım" dedi.

Kursiyerlerin yıl boyunca özverili çalışmalar neticesinde hazırladıkları el sanatları ürünlerinden bazıları satışa sunulacak. - ANKARA

Mamak'ta el emeği göz nuru eserler ziyaretçileri mest etti
Mamak'ta el emeği göz nuru eserler ziyaretçileri mest etti

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi, Mamak Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mamak'ta el emeği göz nuru eserler ziyaretçileri mest etti - Son Dakika


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