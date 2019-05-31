Son Dakika Haberleri: Mamak'ta en çok atık toplayan okullar ödüllendirildi
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Mamak'ta en çok atık toplayan okullar ödüllendirildi

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Çevre Şenliği düzenlendi.

Mamak'ta en çok atık toplayan okullar ödüllendirildi, System.String[]
Ankara'nın Mamak ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Çevre Şenliği düzenlendi.
Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu'nda düzenlenen programda en çok atık toplayan okullara ödülleri verildi.
Programda birinci olan Tuzluçayır İlkokulu, ikinci olan Sakarya Ortaokulu ve üçüncü olan Misket İlkokulu ile mansiyona layık görülen Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu ödüllerini aldı.
Atıkların geri dönüşümüne duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Daha temiz bir çevreye sahip olmanın yolu çevreye duyarlı olmaktan geçiyor. Cadde ve sokakları daha temiz bir Mamak için çalışıyoruz. Çöplerimizi yerlere atmayalım, kullanılmış pilleri çöpe değil, atık pil kutularına atalım. Yediğimiz kuruyemişlerin kabuklarını yere atmayarak, kamu malına zarar vermeyerek, çevre bilincine katkıda bulunabilirsiniz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:04 Kaynak: AA
Mamak Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Ankara, Mamak, Güncel
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