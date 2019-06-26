Mamak'ta eserler görücüye çıktı
1 saat önce
Yıl boyunca iğne oyasından tel kırmaya, ahşap boyamadan nakışa kadar birçok farklı alanda eğitim alan Abidinpaşa ve Seğmen Aile Merkezi kursiyerleri ortaya çıkardığı eserleri Mamaklıların beğenisine sundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Yıl boyunca iğne oyasından tel kırmaya, ahşap boyamadan nakışa kadar birçok farklı alanda eğitim alan Abidinpaşa ve Seğmen Aile Merkezi kursiyerleri ortaya çıkardığı eserleri Mamaklıların beğenisine sundu.
Birbirinden güzel eserlerin görücüye çıktığı sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney
, Mamak Belediyesi
Meclis Birinci Başkan Vekili Büşra Koru Uzkurt, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, "Bir yıl gibi kısa sürede kendilerini geliştirerek böylesi bir sergiye imza atan başta kursiyerlerimiz olmak üzere öğreticilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA
Belediye personeli eğitiminde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi
Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı