Mamak'ta evlere teknik servis desteği - Son Dakika

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, evlerinde çıkabilecek sıhhi tesisat, elektrik ve muhtelif arızalarını gidermek için hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet için koronavirüs öncesinde bir "Acil Müdahale Aracı" çalışmaya başladı. Mobil olarak çalışan ekip, koronavirüs salgınından sonra da vatandaşların market ve eczane gibi ihtiyaçlarını karşılanırken, sıhhi tesisat ve elektrik arızası ihbarında bulunan evlerin problemleri de gideriyor.

"Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye ekiplerinin evlerinde sıkıntı yaşayan veya ustalık gerektiren bir sorula karşılaşan vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Çözüm Merkezimizin '444 0 149' numaralı telefonunu arayan vatandaşlarımıza 7/24 esasıyla hizmet vermekteyiz. Ayrıca yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin de bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.