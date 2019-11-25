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Mamak'ta gençler "sosyal meydanda" buluştu

6 saat önce

-Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği kapsamında Mamak'ta gençler bir araya geldi.

Mamak'ta gençler

-Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği kapsamında Mamak'ta gençler bir araya geldi.

Etkinliğe Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve gençler katıldı.

Proje kapsamında sokak ve zeka oyunları oynandı. Çeşitli spor etkinlikleri, yarışmalar ve müzik dinletileri yapıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Düzenlenen etkinlik ile gerek sosyal gerekse sportif faaliyetlerle gençlerimiz bir araya gelerek keyifli ve verimli vakit geçirdi. Ekran başında vakit harcamaktansa bugün akranlarıyla zaman geçirerek yeni arkadaşlıklar edindiler ve sosyal medyanın tadını doyasıya çıkardılar. Bizler de onların bu mutluluğuna eşlik ettik." dedi.

Murat Köse, AK Parti, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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