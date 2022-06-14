Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı

14.06.2022 18:49
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı

Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı Başkentte günlerdir etkili olan sağanak Mamak'ta hayatı durma noktasına getirdi.

Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı

ANKARA - Başkentte günlerdir etkili olan sağanak Mamak'ta hayatı durma noktasına getirdi. İlçede tahrip olan yollar ve evler sular altında kalması vatandaşların mağdur olmasına neden olurken, sürücüler ise bozulan yollarda zor anlar yaşadı.

Ankara'da bir haftadır devam eden sağanağın etkilerinin en çok hissedildiği yer olan Mamak'ta hayat zaman zaman durma noktasına geldi. Altyapı yetersizliği sebebiyle her yağış sonrası ilçede sular altında kalarak bozulan yollar vatandaşların olumsuz etkilenmelerine sebep olurken, sürücüler de olası bir kazaya kurban gitmemek için ecel terleri döktü. Yollardan güçlükle geçen araçların da zaman zaman çukurlara girmesi trafikte olumsuz anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşların evlerini su basarken, binalarının zemin katı sel suları altında kalan çevre sakinleri ise sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

"Bir kamyon pislik var burada"

Binalarının zemininde çöpler biriktiğini söyleyen Tahsin Dön, "Her yağış yağdığı zaman bu apartmanın altı şerden kurtulmuyor. Bu parkı yapmış oldukları yerde rögarlar tamamıyla su almıyor ve bizim buraya dökülüyor. Şu anda çok mağdur durumdayız. Ekip gönderdiler, 'buraya dolduğu için temizlik yapamayız, yağmur kesildikten sonra tekrar haber verin, gelelim temizleyelim' dediler. Yalnız temizleme önemli değil, bizim duvarımızın yükselmesi gerekiyor. Yükselmediği müddetçe de oradan gelen parktan gelen su buraya doğru geliyor. Ev sahipleri çok mağdur durumda. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi şaşırdık. Şu anda bir kamyon pislik var burada onları aldırmak istiyoruz ve özellikle şu duvarın yapılması, o parktan bu tarafa su geçmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alt yapıyı güzel yapsınlar"

Evini su basan sel mağduru Yılmaz Irmak da, "Yolların bazı yerleri bozuluyor bazı yerleri bozulmuyor, asfalt kalkıyor. Her yağışta genelde rögarımız tıkandığı zaman tuvaletlerden evin içine geri tepiyor, geri teptiği zaman da evin içine pis su doluyor. Parkelerimiz ayağa kalkıyor. Zararımız çok, bütün eşyalarımız dünkü yağışta gitti. Eziyetini zararını biz çektik. Eşyalarımız, halılarımız hepsi gitti. Talebimiz ve isteğimiz kanalizasyon işlerinin güzel yapılmaları. Alt yapı çalışmalarını da güzel yapsınlar. Trafikte de zor anlar yaşanıyor illaki. Tek yön yapmaları lazım. Akşam iş çıkışında arabalar, insanlar yolun ortasından gidiyor. Araba koyacak, park edecek yer yok. Yollarda bozulmalar oluyor sel olduğu zaman. Alt yapıyı güzel yapsınlar. Biz yağmur sularını evimizin içinde istemiyoruz. Çok zor durumdayım" dedi.

Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı
Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı

YORUMLAR
500
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 19:04:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mamak'ta her yağış sonrası aynı manzara: Bozulan yollar ve evler sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement