Mamak'ta Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği - Son Dakika
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Mamak'ta Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği

6 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında "Ben Geldim Mevlana" isimli etkinlik düzenlendi.

Mamak'ta Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında "Ben Geldim Mevlana" isimli etkinlik düzenlendi.

Musiki Muallim Mektebi'nde piyanoda Ongun Kula, neyde Furkan Topçu, şanda Aslı Kıyıcı ve anlatıcı olarak da Alper Ulusoy'un görev aldığı etkinlikte Mevlana'nın 7 öğüdünün müzikli anlatımı yapıldı.

Etkinliği, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Yüksek Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kızılca, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli izledi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretileri ile zamanının çok ötesine ulaştığını ifade eden Başkan Köse, "Hz. Mevlana bulunduğu topraklara sevgiyi, barışı, muhabbeti ve kardeşliği aşılamıştır. Sevginin her zorluğu aşabileceğini, birliğin her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini bugün dahi öğretilerinde görebiliyoruz. Vuslatının 746. yılında gönül insanı, sevgi medeniyetimizin mimarlarından Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini rahmetle yad ediyorum" dedi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Alper Ulusoy, Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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