Mamak'ta kapılar tam açık - Son Dakika
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Mamak'ta kapılar tam açık

7 saat önce

Mamak Belediyesi'nin katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlattığı TAM AÇIK KAPI uygulaması TAK programı, Mamaklı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mamak'ta kapılar tam açık, System.String[]

Mamak Belediyesi'nin katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlattığı TAM AÇIK KAPI uygulaması TAK programı, Mamaklı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.


Gerek esnaf ziyaretleri gerekse mahalle buluşmaları ile Mamaklı vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Tam Açık Kapı Uygulaması (TAK) ile Mamaklı vatandaşların sesine kulak veriyor. Tam Açık Kapı Uygulaması kapsamında Mamaklı vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Köse, "Güzel Mamak'ımızda ulaşmadığımız, tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan ve durmadan çalışacağız" dedi.


Her görüş bizim için değerli


Yoğun bir katılımın olduğu programda randevusuz bir şekilde vatandaşları konuk eden Köse, Mamaklıların istek, sorun ve önerilerini dinledi. Halk ile iç içe, halkı dinleyen, halk ile birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği ilkesini esas alarak çalıştıklarını kaydeden Köse," Hemşehrilerimizle zaman kavramı gözetmeden, sürekli iletişim halindeyiz. Çalışma arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle halkımızın sorunlarına çözüm getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, Mamak'ımızın gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek TAK programımız, gerekse günlük programlarımız dahilinde Mamaklı hemşehrilerimin hizmetindeyiz. Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için değerlidir" diye konuştu. Başkan Köse, TAK programlarının günlerini sosyal medya hesaplarından duyurduklarının altını çizerek, katılmak isteyen vatandaşların, program bilgilerini sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerinin de altını çizdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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