Mamak'ta kapılar tam açık - Son Dakika

Mamak'ta kapılar tam açık

16.10.2020 10:01
Mamak'ta kapılar tam açık, System.String[]

Belediye başkanı seçildiği günden bugüne yediden yetmişe tüm Mamaklılarla bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret ederek vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Mamak Belediye Başkanı...

Belediye başkanı seçildiği günden bugüne yediden yetmişe tüm Mamaklılarla bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret ederek vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirilen "Tam Açık Kapı" uygulaması kapsamında vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Pandemi öncesi başkanlık makamında gerçekleştirilen tam açık kapı programı, bu kez tüm tedbirler alınarak Mamak Belediyesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Köse'ye istek, talep ve sorunlarını anlatmak için gelen vatandaşlar için HES Kodu sorgulamasından ateş ölçümüne, maske kontrolünden oturma düzenine kadar tüm önlemler en süt seviyede tutuldu. 7'den 70'e gelen vatandaşlarla birebir konuşarak istek ve temennilerini dinleyen Köse, "Halkımızın hizmetkarı olmak en büyük mutluluğumuz. Hiçbir Mamaklı hemşehrimi birbirinden ayırmıyorum. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Bizim çalışma prensimiz bu. Bizim gözümüzden kaçan, göremediğimiz eksikliklerimizi hemşehrilerimizden dinliyoruz. Bizimle görüşmek isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.

Halkla iç içe, halkın içinde

Kendisiyle görüşmek için randevu alan vatandaşlar ile görüşen Köse, vatandaşların isteklerini dinleyerek, sorularını yanıtlıyor. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda, vatandaşların sorunlarına anlık çözümler aranıyor. Tam Açık Kapı programının devamının geleceğinin de altını çizen Başkan Köse, "'Korona virüs salgını sebebiyle bildiğimiz gibi birçok vatandaşımız evlerine kapandı. Bizde hemşehrilerimiz ile görüşerek, isteklerini, sıkıntılarını dinlediğimiz Tam Açık Kapı uygulamamıza üzülerek ara vermiştik. Ancak bu ayrılık hiç birimize iyi gelmedi ve uygulamamıza devam etme kararı aldık. Elimizden geldiği kadarıyla tüm gayretimizle tüm Mamak'ın 64 mahallesine ulaşmaya onların dertlerine derman olmaya devam ediyoruz. Belediye yönetimimiz ve hizmetlerimiz noktasında Mamaklı hemşehrilerimin kıymetli görüşlerini yaptığım sohbetlerde alıyorum. Güzel Mamak'ımızın geleceği noktasında ortak akılla hemşehrilerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Halka yakın olmak en büyük zenginliğimiz. Bu uygulamayla, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa sıkıntılarını gidereceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Mamak'ta kapılar tam açık
Mamak'ta kapılar tam açık
Mamak'ta kapılar tam açık

Murat Köse, toplum, Sivil, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta kapılar tam açık - Son Dakika

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