Mamak'ta Kartaltepe pazar yeri çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi'nde 6 bin metrekarelik alanda yeni pazar yeri için çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekipleri, 3 bin metrekarelik açık pazar yeri alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ardından pazar esnafının tezgah açacağı alanlar belirlenecek.

Peyzaj çalışmaları da devam eden pazar yerinde otopark alanı, temizlik işleri müdürlüğü ofisi, zabıta noktası, lavabolar ve mescit bulunuyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunları kaydetti:

"11 açık, 12 kapalı ve bir de doğal ürünler olmak üzere toplamda 24 pazar yerimizin bulunduğu Güzel Mamak'ta, Kartaltepe Mahallemizde yapımı yüzde 95 seviyesine ulaşan pazar yerimizi inşallah önümüzdeki günlerde tamamlayarak hizmete açacağız. Vatandaşlarımız da hem daha sağlıklı hem de daha düzenli bir ortamda alışveriş yapabilecek. Pazar yerimiz, mahallemizin otopark ihtiyacını da giderecek."