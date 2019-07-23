Mamak'ta kedi ve köpekler için bakım
1 saat önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde kedi ve köpekler sağlık kontrolünden geçirildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:55 Kaynak: AA
'nın Mamak
ilçesinde kedi ve köpekler sağlık kontrolünden geçirildi. Kutludüğün
ve Lalahan
mahallelerindeki kedi ile köpeklere kuduz aşısı yapılarak, sağlık kontrolleri yapıldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
, konuyla ilgili açıklamasında, "Sahipli sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen aşılama işlemleri hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından son derece önemli. Kuduz gibi son derece tehlikeli bir hastalığa karşı yapılan bu hizmet hem vatandaşımızı hem de can dostlarımızı koruyor." ifadesini kullandı.
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