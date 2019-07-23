Son Dakika Haberleri: Mamak'ta kedi ve köpekler için bakım
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Mamak'ta kedi ve köpekler için bakım

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde kedi ve köpekler sağlık kontrolünden geçirildi.

Mamak'ta kedi ve köpekler için bakım, System.String[]
Ankara'nın Mamak ilçesinde kedi ve köpekler sağlık kontrolünden geçirildi.
Kutludüğün ve Lalahan mahallelerindeki kedi ile köpeklere kuduz aşısı yapılarak, sağlık kontrolleri yapıldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuyla ilgili açıklamasında, "Sahipli sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen aşılama işlemleri hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından son derece önemli. Kuduz gibi son derece tehlikeli bir hastalığa karşı yapılan bu hizmet hem vatandaşımızı hem de can dostlarımızı koruyor." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:55 Kaynak: AA
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