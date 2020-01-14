Mamak'ta, Kentsel Yenileme Projesi'nde 2. etap kuraları çekildi - Son Dakika

Ankara'da, Mamak Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle Diriliş Mahallesi'nde uygulanan Kentsel Yenileme Projesi kapsamında 2. etapta inşa edilen 248 konutun kura çekimi yapıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kura çekiminde yaptığı açıklamada, proje tamamlandığında mahallenin, konutlar ve sosyal tesis alanlarıyla "en modernlerden" biri olacağını söyledi.

2. etap kapsamında yapımı devam eden 1312 konutun 248'i çekilen kuralarla sahiplerini buldu. Kurada adları okunan vatandaşlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.