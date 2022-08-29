Başkentte 9 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkentte 9 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla hayatını kaybetti

29.08.2022 14:10
Başkentte 9 yaşındaki çocuk "maganda kurşunu"yla hayatını kaybetti

Mamak'ta kız alma merasimi sırasında pompalı tüfekle havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki Emirhan Baytemür hayatını kaybetti.

Mamak'ta kız alma merasimi sırasında pompalı tüfekle havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki Emirhan Baytemür hayatını kaybetti. Baytemür'ün ölümüne neden olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, cumartesi günü ailesi ile kız alma merasimine katılmak üzere Kıbrısköy Mahallesi'ne gelen 9 yaşındaki Emirhan Baytemür, uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Osman T'nin silahından çıktığı belirlenen saçmalarla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emirhan Baytemür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülen Baytemür'ün cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın ardından Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında Osman T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte 9 yaşındaki çocuk 'maganda kurşunu'yla hayatını kaybetti - Son Dakika

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