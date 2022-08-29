AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, cumartesi günü ailesi ile kız alma merasimine katılmak üzere Kıbrısköy Mahallesi'ne gelen 9 yaşındaki Emirhan Baytemür, uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Osman T'nin silahından çıktığı belirlenen saçmalarla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emirhan Baytemür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Başkentte 9 yaşındaki çocuk 'maganda kurşunu'yla hayatını kaybetti - Son Dakika

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