Mamak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sağlık seti dağıtıldı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlık seti dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Çarşısı'nda kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye dağıtılan sağlık setinde temel temizlik ürünleri bulunuyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede dezenfeksiyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

İhtiyaç sahibi aileleri de unutmadıklarını ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Gönül Çarşısı'nda kaydı bulunan ailelerimiz için hazırladığımız sağlık setleri ve virüsten korunma yönetimini anlatan '14 kural' broşürlerimizi evlerine kadar götürerek teslim ettik. Sadece resmi kurumların değil, bütün vatandaşlarımızın bilincinin arttırılmasını istiyoruz. Bu kapsamda da koronavirüs ile mücadelede hizmet yelpazemize her gün bir yenisini ekliyoruz."