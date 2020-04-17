Mamak'ta koronovirüs tedbirleri - Son Dakika

Mamak Belediyesi, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde denetimini sıklaştırdı.

Belediye başkanı Murat Köse, salgın dolayısıyla uygulanacak sokağa çıkma yasağında ihtiyaçları karşılamak için milletin hizmetinde olacaklarını söyledi.

Köse, mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmamasını isteyerek, "Hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması cumartesi kurulan Fahrikorutürk pazarını cuma günü, pazar günü kurulan Mamak pazarını da salı gününe aldık." dedi.

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazarcı esnafına maske dağıtıp, salgın konusunda alınması gereken kuralları iletti.

Ekipler, mahalle sakinlerini de sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarıda bulundu.