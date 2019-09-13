Mamak'ta kültür gezileri devam ediyor

Mamak Belediyesi, vatandaşların ülkenin tarihi ve kültürel yerlerinin daha iyi tanıması amacıyla düzenlediği kültür gezileri kapsamında Konya'ya 6. kafileyi gönderdi.



Son giden kafile ile birlikte bugüne kadar toplamda 528 Mamaklı son derece köklü bir tarihe sahip olan Konya'yı görme fırsatı yakalarken, Eylül ayının sonuna kadar düzenlenecek kültür gezisi ile bin 144 Mamaklı kadının kültür şehrini ziyaret etmesi hedefleniyor.



Bilgi geleceğe aktarılıyor



Mamaklılara ülkenin farklı bir coğrafyasını ziyaret etme imkanı sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu sosyokültürel faaliyetlerle kültürümüz hem ülke coğrafyasına hem de gelecek nesle aktarılıyor. Rehberlerimiz eşliğinde gerçekleşen gezilerimizde, hanım kardeşlerimiz bir yandan en doğru bilgiye erişiyor bir yandan da Konya'yı gezerek keyifli bir gün geçiriyor "dedi. - ANKARA