Son Dakika Haberleri: Mamak'ta kurban bayramı hazırlıkları
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Mamak'ta kurban bayramı hazırlıkları

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde Ortaköy kurban alanında kurulacak satış çadırlarının yerleri belirlendi.

Mamak'ta kurban bayramı hazırlıkları, System.String[]
Ankara'nın Mamak ilçesinde Ortaköy kurban alanında kurulacak satış çadırlarının yerleri belirlendi.
Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü önünde gerçekleşen kura çekim törenine, Mamak Belediyesi Başkanvekili Mulla Ali Çetin, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı.
Farklı siyasi partilerden üyelerin bulunduğu komisyonun önünde gerçekleştirilen kura çekimiyle 180 kurban satış çadırının yeri belli oldu.
Belediye Başkanvekili Çetin, kura yöntemiyle satış için farklı illerden gelenlerin yerlerini kendilerinin belirlediğini ifade etti.
Zabıta Müdürlüğü, Ortaköy, Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:20 Kaynak: AA
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