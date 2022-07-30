Yangından kurtarılan yavru köpekler birbirine sarıldı - Son Dakika
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Yangından kurtarılan yavru köpekler birbirine sarıldı

30.07.2022 12:07
Yangından kurtarılan yavru köpekler birbirine sarıldı

Mamak'ta meydana gelen gecekondu yangınında çok sayıda köpek ve güvercin itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

Mamak'ta meydana gelen gecekondu yangınında çok sayıda köpek ve güvercin itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı. Yangından kurtarılan iki yavru köpeğin birbirine sarıldığı o anlar ise yürekleri ısıttı.

Yangın, sabah gece saatlerinde Mamak Zerdalitepe'de bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda henüz sebebi belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların yangını fark etmesiyle birlikte yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yangın sırasında çok sayıda güvercin ve köpek olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan yavru köpeklerin birbirine sarıldığı anlar ise yürekleri ısıttı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangından kurtarılan yavru köpekler birbirine sarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangından kurtarılan yavru köpekler birbirine sarıldı - Son Dakika
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