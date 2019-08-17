Son Dakika Haberleri: Mamak'ta minik kursiyerler tam not aldı
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Mamak'ta minik kursiyerler tam not aldı

27 dakika önce

Ankara'nın Mamak İlçesinde Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde yaz dönemi kurslarında eğitim gören 7-15 yaş grubundaki 100 kursiyer eserlerini görücüye çıkarttı.

Mamak'ta minik kursiyerler tam not aldı, System.String[]
Ankara'nın Mamak İlçesinde Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde yaz dönemi kurslarında eğitim gören 7-15 yaş grubundaki 100 kursiyer eserlerini görücüye çıkarttı.
Büyüklerine taş çıkartan minik yetenekler, ziyaretçilerden tam not aldı.
Serginin açılışında konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımızı sürekli sosyo-kültürel faaliyetlerle buluşturarak onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizler katkıda bulundukça onların kendilerine olan güvenleri daha da artacak ve ilerleyen süreçlerde çok önemli projelere imza atacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.
Zübeyde Hanım, Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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