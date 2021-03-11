Mamak'ta Miraç Gecesi'ne özel program - Son Dakika

Mamak Belediyesi pandemi koşulları gereği, Miraç Gecesi'nde vatandaşlara sosyal medya aracılığı dopdolu bir içeriğe sahip Miraç Kandili Özel programı düzenlendi. Mamak Belediyesi ve Mamak Müftülüğü'nce, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmalarının ardından program ilahilerle ve dualar eşliğinde son buldu.

Köse, Mamaklıların kandilini kutladı

Vatandaşların manevi duygularına tercüman olabilmek amacıyla özel bir program hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öncelikle milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni kutluyorum. Miraç Gecesi'nin hürmetine, dualarımız Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için olsun, ümmetimizin ve tüm insanlığın barış, huzur ve refah içinde yaşaması için olsun" dedi. - ANKARA