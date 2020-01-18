Mamak'ta mobil okul öğrencileri karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde mobil okul öğrencilerine karneleri verildi.

Eğitici ve öğretici aktivitelerin yanı sıra oyuncaklarla dolu otobüste vakit geçiren miniklere, yarıyıl karnelerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir verdi.

Köse, yaptığı açıklamada, hem toplumsal hem de kişisel gelişiminin temelini eğitimin oluşturduğunu ifade ederek, "Okul öncesi eğitim son derece önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen minik öğrencilerimizin mobil anaokulu uygulaması ile eğitimi ayaklarına götürüyoruz. Bugün de onların karne heyecanına ortak olduk. Çocuklarımıza hayat boyu başarılar ve iyi tatiller diliyorum." dedi.

İkinci mobil anaokulunun da hizmete gireceğini söyleyen Köse, "Yakın zamanda ikinci otobüsümüz de yollara çıkacak. Böylelikle okul öncesi eğitim alan çocuk sayımız da artacak." ifadelerini kullandı.