Son Dakika Haberleri: Mamak'ta Muharrem Ayı aile merkezlerinde yaşanıyor
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Mamak'ta Muharrem Ayı aile merkezlerinde yaşanıyor

1 saat önce

Bereketin bollaştığı, Muharrem Ayı vesilesi ile Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan 16 aile merkezinde aşure ikramı yapıyor.

Mamak'ta Muharrem Ayı aile merkezlerinde yaşanıyor, System.String[]

Bereketin bollaştığı, Muharrem Ayı vesilesi ile Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan 16 aile merkezinde aşure ikramı yapıyor.


Sosyal belediyecilik anlayışı gereği her fırsatta Mamaklılarla bir arada olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, tüm vatandaşları Muharrem Ayı'nın bereketini aile merkezlerinde yaşamaya davet ederek, "Hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam Aleminin Muharrem Ayı'nı tebrik ediyorum" dedi.


Birlik ve beraberliğin simgesi


Aşurenin aynı zamanda birlik ve beraberliğin de simgesi olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Aşure içinde birçok farklı lezzeti barındırıyor. Ancak aşurenin o lezzeti sadece içindeki yemişlerden değil, o zengin anlamından da kaynaklanıyor. Tıpkı bizlerin farklılıklarından oluşan zenginliğimiz gibi. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.


Düğmeci, aile merkezlerinde aşure ikramlarını kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı. Bugüne kadar 8 aile merkezinde aşure ikramı gerçekleşirken 24 Eylül Salı günü Seğmen Konağı, Yeşilbayır, Kutludüğün ve Lalahan Aile Merkezlerinde, 26 Eylül Perşembe günü ise, Başak, Kayaş, Ekin ve Tenzile Erdoğan Aile Merkezlerinde aşure programı gerçekleşecek. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Muharrem Ayı, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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