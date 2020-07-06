Mamak'ta Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri devam ediyor - Son Dakika

Mamak Belediyesinin online olarak vatandaşlarla buluşturduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin bu haftaki konuğunun ses sanatçısı Ahmet Şafak olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, moderatörlüğünü Serdar Tuncer'in yaptığı programda Şafak'ın, şehit yakınları ve vatani görevini yapmakta olan Mehmetçik için şarkılarını seslendirdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunları kaydetti:

"Gerek Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerimiz ile gerekse Türk halk müziği ve Türk sanat müziği konserleri, şiir dinletileri gibi renkli ve dopdolu içeriğe sahip programlarla dijital ortamda hemşehrilerimizin evlerine konuk oluyoruz. Sosyal medyadan bu etkinliklerin paylaşımı, hayat normale dönünceye kadar devam edecek. Mamaklıları kültür ve sanat etkinliklerinden uzak bırakmayacağız. İnanıyorum ki en kısa zamanda bugünleri de atlatacak, yine eski güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız."